HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Maalesef 900 bine yakın HAK-İŞ üyesi içerisinde tespit edebildiğimiz engelli sayımız 5 bin 500 civarında, kamuda 400 bine yakın" dedi.

HAK-İŞ Engelli Komitesi tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında ‘Engelli Bireylerin Çalışma Hayatında ve Sosyal Yaşamda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Stratejileri’ temalı bir panel düzenlendi. Film gösterimi ile başlayan etkinlik, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın açılış konuşmasının ardından yapılan panel ile devam etti.

"900 bine yakın HAK-İŞ üyesi içerisinde tespit edebildiğimiz engelli sayımız 5 bin 500 civarında"

Arslan, daha önce Engelli Haftası sebebiyle birçok etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Birkaç yıldır biraz daha derine inerek bu konuyu akademisyenlerle de tartışıp, Türkiye’de engellilerin sorunlarına çözüm önerilerimizi sunduk. Konfederasyon olarak bu konularla alakalı yaptıklarımız ve yapmak istediklerimizin de tartışılacağı bir toplantı bizim için çok kıymetli. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını bir güne, bir haftaya sığdırmak ve daha sonrasında da ötelemek anlamında değil ama hiç değilse bu haftayı özellikle bu hafta içerisindeki yapacağımız çalışmalarla bir farkındalık oluşturabilmek için çabamız, gayretimiz var. Engelli kardeşlerimizin salonlarda uzun süre kalamadığının, uzun etkinliklerin onları gerçekten bedenen ve zihnen yorduğunun da farkında olarak toplantılarımızı daha kısa yapmaya çalışıyoruz. Daha kısa zamanda daha fazlasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da etkinliklerimizi kısa tutmaya dikkat ediyoruz. Sabahtan akşama kadar ya da 1-2 gün süren etkinlikler yerine kısa ve daha nitelikli arkadaşlıklarımızla toplantılar yapmak, ileride yapacağımız toplantılar için aslında bir model. Maalesef 900 bine yakın HAK-İŞ üyesi içerisinde tespit edebildiğimiz engelli sayımız 5 bin 500 civarında, kamuda 400 bine yakın" diye konuştu.

"Engelliler kamuda çalışmayı çok tercih ediyor"

Engelli üyelerin çok azının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Arslan, kamuda çalışma konusunda erkeklerin kadınlara göre daha avantajlı olduğuna değinerek, "Burada engelli üyelerimizin sayısı yetersiz ve maalesef 5 bin 500 kişinin sadece 800’ü kadın engellilerden oluşuyor. Demek ki kamuda ve iş yerlerinde çalışma konusunda erkekler kadınlara göre çok daha şanslı ve çok daha avantajlı. Belki de engelli kadınların çalışma hayatında yer alma konusundaki isteksizlikleri olabilir. Bunu araştırmak gerekiyor. Araştırma yaparken bu sayıların 5 binlerde değil, 15-20 binlerde olduğunu tahmin etmiştik. Bu sayının yetersizliği açıkçası bizim dikkatimizi çekti. Bunun üzerinde çalışmak gerekiyor. Sendikamızda zaman zaman konfederasyonda çalışabilecek engelliler konusunda da zorluk çekiyoruz. Engelliler kamuda çalışmayı çok tercih ediyor. Bizi özel sektör gördükleri için bunun nedenlerini çalıştık. Çalışma hayatına girmek istemeyen engellilerin bazıları gerek belediyelere, gerekse başka kurum, kuruluşlara, gerekse meslek kuruluşlarına destek vererek kayıt dışı çalışmalarının onlar açısından daha avantajlı olduğunu bize söyledi" ifadelerini kullandı.