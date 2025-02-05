HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan vatandaşlarla görüştü.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet-İş Sendikası’nın DEM Partili belediyeler tarafından işten atılan emekçiler için başlatmış olduğu eylemin 222. gününde mağdurlarla bir araya geldi. Aküzüm, eylem çadırında emekçileri ziyaret ederek, bir kez daha her daim yanlarında olacaklarını dile getirdi. Aküzüm, "DEM’li belediyeler tarafından haksız bir şekilde işten atılan emekçi arkadaşlarımızın işe iadeleri yapılıncaya kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.