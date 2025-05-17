Galatasaray’ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, İstanbul’da çiçeklerle karşılandı.

Galatasaray’ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası’nı kazanmasının yıl dönümünde İstanbul’a geldi. Hagi ve Popescu, İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, UEFA Kupası zaferiyle ilgili organizasyona katılacak. Eski futbolcuların ayrıca Trendyol Süper Lig’de yarın oynanacak Kayserispor maçında da tribünde olması bekleniyor.