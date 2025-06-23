Hatay’da hafif ticari araçla çarpışarak hurdaya dönen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Deliçay Mahallesi mevkisinde yaşandı. O.Y. idaresindeki 31 B 7734 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü Cafer Artık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle otoparka çekildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA