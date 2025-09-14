Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafın geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerindeki 1 Nisan Bulvarı’nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, karşıya geçmek isteyen Osman Etker’e, sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABG 145 hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada Osman Etker yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Etker’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.