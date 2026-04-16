Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mukadder V. yönetimindeki 55 ADM 287 plakalı hafif ticari araç ile Meryem Y. idaresindeki 55 AHF 597 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan A.Y., Y.Y. ve Y.Y. isimli 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.