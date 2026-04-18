Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

Sinop, Kadın A Millî Futbol Takımı'nın kritik İsviçre karşılaşması öncesinde önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vali Mustafa Özarslan'a ziyarette bulundu. Ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Kadın A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve millî sporcular da yer aldı. Hacıosmanoğlu, Vali Özarslan'a milli takım forması hediye etti. Görüşmede, Sinop'un millî maç atmosferine hazır olduğu ve şehrin karşılaşma öncesinde büyük bir birliktelik sergilediği vurgulandı.

Vali Özarslan, Sinop'un bu önemli müsabakaya ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, A Millî Kadın Futbol Takımı'nı Sinop Şehir Stadyumu'nda ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinop Şehir Stadyumu'nda Kadın A Milli Takım oyuncularını da ziyaret ederek moral verdi.