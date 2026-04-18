Mardin'in Nusaybin ilçesi Muzaffer Hocaoğlu İlkokulu'nda görevlendirilen polis ekipleri, öğrencilerle kurdukları samimi iletişimle hem güvenliği sağladı hem de sevgi dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Okul bahçesinde ve girişinde görev yapan polisler, öğrenciler tarafından adeta sevgiyle kuşatıldı. Miniklerin polislere sarıldığı, sohbet ettiği anlar, hem duygulandırdı hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Ortaya çıkan samimi görüntüler, hem öğretmenler hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Polis ile öğrenciler arasında kurulan bu bağ, yürekleri ısıtan anlara sahne oldu.