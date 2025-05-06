Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz mevsiminde ilçe genelinde yapılacak çalışmaları ayrıntılı olarak açıkladı. Başkan Özdoğan, "Bu yaz dolu dolu geçecek. Hacılar’ımızın her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.

Hacılar Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Bilal Özdoğan riyasetinde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, gündemde yer alan 5 maddeye ilaveten 4 ek gündem maddesi daha görüşülerek, toplam 9 madde oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantının başında ilçede devam eden altyapı ve üstyapı projelerine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdoğan, "Alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyesi olarak bizler, planlı ve koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Akyazı’ya çift yönlü ulaşım düzenlemesi geliyor"

Başkan Özdoğan, Akyazı Mahallesi’ndeki Çavuşoğlu Parkı çevresinde hem Kayseri Caddesi’nden hem de iç mahalleden giriş-çıkışları kapsayacak yeni bir ulaşım düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

"Kayseri Caddesi’nde ikinci aşama asfalt çalışması başlıyor"

Kayseri Caddesi’nde yürütülen ve yaklaşık iki ay sürecek asfalt çalışmasının, Tatar Camii’nden Hacılar Meydanı’na kadar olan bölümde de devam edeceğini belirten Başkan Özdoğan, Camikebir Camii önü de dahil olmak üzere bu bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

TOKİ konutları kanalizasyon hattı güçleniyor

Başkan Özdoğan, üçüncü etap ve TOKİ konutlarının kanalizasyon hattının da yenileneceğini ve bu çalışmanın Orta Cami önünden başlayarak Eski Belediye binasının önüne kadar olan hattı kapsayacağını belirtti.

"Yaz sezonu yoğun geçecek"

Alt yapı ve üst yapı dışında yaz aylarında parke ve asfalt çalışmalarının hız kazanacağını söyleyen Başkan Özdoğan, "Bazı mahallelerimize yeni parklar kazandıracağız. Mevcut parklarımızda da yenileme çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca çocuklarımız için küçük oyun grupları kurulacak. Kısacası, bu yaz dolu dolu geçecek ve ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız" ifadelerini dile getirdi.

Toplantının sonunda, alınan kararların Hacılar’a ve Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.