Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 4. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Esen Metalspor karşılaştı. Müsabakayı Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı.
Stat: Argıncık 2 nolu
Hakemler: Tolga Selvi, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Zekeriya Tatlı, Resul Kahriman (Dk. 72 Metin Çakıcı), Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Mert Düğenci, Buğrahan Duğan, Abdullah Gürbüz, Alper Durdu, Cüneyt Egemen Karagöz
Esen Metalspor: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Faruk Demir, Turgay Aydoğan, Yusuf Aydoğdu (Dk. 84 Batuhan Şimşek), Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç (Dk. 78 Dursun Erdem Yıldız), Osman Şentürk, Selim Yağmur Hakan Bahran, Süleyman Yasa
Goller: Alper Durdu (Dk. 27), Abdullah Gürbüz (Dk. 90+7) (Hacılar Erciyesspor), Süleyman Yasa (Dk. 1) (Esen Metalspor)