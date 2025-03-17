Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 4. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Esen Metalspor karşılaştı. Müsabakayı Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı.

Stat: Argıncık 2 nolu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 78 - Beşiktaş:67 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 78 - Beşiktaş:67

Hakemler: Tolga Selvi, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Zekeriya Tatlı, Resul Kahriman (Dk. 72 Metin Çakıcı), Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Mert Düğenci, Buğrahan Duğan, Abdullah Gürbüz, Alper Durdu, Cüneyt Egemen Karagöz

Esen Metalspor: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Faruk Demir, Turgay Aydoğan, Yusuf Aydoğdu (Dk. 84 Batuhan Şimşek), Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç (Dk. 78 Dursun Erdem Yıldız), Osman Şentürk, Selim Yağmur Hakan Bahran, Süleyman Yasa

Goller: Alper Durdu (Dk. 27), Abdullah Gürbüz (Dk. 90+7) (Hacılar Erciyesspor), Süleyman Yasa (Dk. 1) (Esen Metalspor)

Kaynak: İHA