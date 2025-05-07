Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmak ve şehirleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla arsa satış ihalesi düzenleyeceklerini açıkladı. Başkan Özdoğan, yapılacak ihalenin hem Hacılar’a hem de yatırımcılara büyük fırsatlar sunacağını belirtti.

Başkan Bilal Özdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin her alanda gelişmesi ve vatandaşlarımıza daha modern hizmetler sunabilmek için kaynak oluşturuyoruz. Bu kapsamda belediyemize ait çeşitli mahallelerde bulunan arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışa sunuyoruz. Yapılacak olan bu ihale, Hacılar’ın geleceğine yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olacaktır" diye konuştu.

Yatırım fırsatları kapsamında Hacılar ve Melikgazi ilçelerinde toplam 12 arsa satışa çıkarılacak. Satışa sunulan arsaların tamamı KDV’den muaf olacak. Ayrıca, yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla ödemelerde yüzde 20 peşinat alınacak, kalan tutar ise toplam 10 eşit taksitte ödenebilecek.

İhale, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, Hacılar Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. Her arsa için 10 dakikalık aralıklarla teklif alınacak.

Başkan Özdoğan, arsalarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen yatırımcıların www.hacilar.bel.tr internet adresini ziyaret edebileceğini belirterek, "Yatırım yapmak isteyen herkesi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum. Satışa sunulan arsalar hem ilçemize değer katacak hem de yatırımcılar için kârlı bir fırsat sunacak. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde inceleyebilecek. Katılımcıların burada dosya satın alarak, başvurularını 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar teslim etmeleri gerekiyor.