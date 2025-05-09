Diyarbakır’da Hacıbaba Pastaneleri, tatlı malzemelerini zamanında uygun fiyata alıp en iyisini en uyguna satmaya devam ediyor.

Yıllardır kaliteli ürünleri ve geleneksel tatlarıyla müşterilerinin güvenini kazanan firma, açtığı şubelerle istihdam sağlamaya devam ediyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, büyümeye ve komple ekipman, demirbaş üzerine gitmeye devam ettiklerini söyledi. Hacıbaba’yı daha büyük ve geniş kitlelere yaymak adına ellerinden gelen her türlü gayreti, çabayı sarf etmeye çalıştıklarını belirten Elaldı, yeni yatırımlarımlar ve envanter birikimleriyle büyümeye devam ettiklerini dile getirdi.

Elaldı, büyük bağlantılar, büyük alımlar yapılmazsa hesaplı satışın olamayacağını kaydederek, "Bugün en iyisi, en ucuza dememizdeki en büyük etken şu arkamızda gördüğünüz hammaddenin stokları. Bunu yapamazsak biz de piyasaya göre gider bir kilo tatlıyı bin TL ile iki bin TL arasında vermek zorunda kalırız. Biz, böyle büyük de alımlar yaparak en iyisini, en ucuza vermeye çalışıyoruz ki insanlarımıza o anlamda güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Biz, kimseye kulak vermiyoruz, dinlemiyoruz. İşimizin başındayız, işimizin arkasındayız" dedi.

Elaldı, 100 milyon TL’lik dondurma fabrikası açtığını ve burada üretilen dondurmaların kilosunu 230 TL’ye vatandaşa sunacağını belirterek, "1,5-2 ay önce çarşıda dolaşırken dondurma fiyatlarına baktım dondurma fiyatları 600 TL ile 750 TL arasındaydı. Biz bu fabrikayı yeni kurduk. Günde 11 ton ürün üretebilecek bir kapasitedeyiz. Biz tatlıda da olduğu gibi sürüm yapacağız. Dondurma kilosu 230 TL dedik. Geçmişte tatlılarımızda dediğimiz gibi dondurmamızı da tahlile götürebilirler. Yüzde 100 organik ve hijyen ortamında bütün ürünlerimizi istedikleri yere götürebilirler. Gönül rahatlığıyla evlerine götürüp yiyebilirler. İşimiz sektöre yön vermekse dondurma sektörüne de yön vereceğiz. Fiyat politikasıyla, temizlikle, kalite ile her türlü bugün Türkiye’nin en büyük firmasıyız. Çünkü biz de olan menü, Türkiye’de böyle bir menüsü olan ikinci bir işletme yoktur" ifadelerini kullandı.