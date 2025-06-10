Gürsu Belediyesi’nin yaklaşık 80 dönüm arazi üzerinde ilçe halkının hizmetine sunduğu Mesire Orman Park, binlerce vatandaşın akınına uğruyor. Parka kısa mesafe uzaklıkta bulunan Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ve sosyal tesislere gelen yoğun ilgi üzerine, Gürsu’da yepyeni bir proje daha şekillendi.

Mesire Orman Park’ın içinde butik bir hayvanat bahçesi oluşturma projesi üzerine çalışan Gürsu Belediyesi, vatandaşların ve özellikle çocuklu ailelerin geldiklerinde ilgilerini çekecek, çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak Butik Hayvanat Bahçesi projesinde sona geldi. Gürsu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri butik bahçeye birbirinden sevimli keçiler getirdi.

Tesis içerisinde herkesin dikkatini çeken birbirinden özel kuşlar da yer alıyor. Gümüş, hatuni elmas, kırmızı altuni, mavi ve farklı türdeki tavus kuşları muhteşem görüntüleri ile tesis açılmadan vatandaşların dikkatlerini çekmeye başladı. Kuş kısmında ayrıca muhabbet kuşları, kanaryalar, keklik kuşları, ispinoz, orman tavuğu civcivi, hint bülbülü, sevda papağanı, sultan papağanı, Kaliforniya bıldırcını, gümüş ve kafkas türlerinde de sülünler yer alıyor.

Açılış için gün planladıklarını söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tesisimizi butik ama güzel bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Hali hazırda zebra, makak maymunu, ala geyik, deve kuşu gibi türleri de buraya getirmek için ilgili kurumlarla görüşüyor, iletişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.