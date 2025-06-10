Kepez Belediyespor’un altyapısında yetişen dört genç hentbolcu, U17 Kadınlar Hentbol Milli Takımı kampına, 2 sporcu da Avrupa Plaj Şampiyonası’nda yer alacak milli takım kadrosuna seçildi.

Kepez Belediyespor’un genç hentbolcuları, Milli Takım’dan peş peşe gelen davetlerle gururlandırdı. Altyapıda yetişen dört genç hentbolcu, U17 Kadınlar Hentbol Milli Takımı kampına davet edildi. 30 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında Karadağ’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren Milli Takım’ın Ankara kampına katılan sporcular arasında Gazel Dikme, Nazlı Kaya, Ezgi Nisa Özdemir ve Ayşegül Pestil yer alıyor. Bu önemli organizasyonda hem Kepez’i hem de Türkiye’yi temsil edecek olan oyuncular, milli formayla sahada yer almak için ter döküyor.

Milli takım kadrosunda

Kepez Belediyespor, salon hentbolundaki başarılarını plaj hentboluna da taşıdı. 3-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Plaj Şampiyonası’nda yer alacak milli takım kadrosuna Kepez’den iki sporcu seçildi. Meryem Ramiz ve Ceylin Çetin, 11 Haziran’da İzmir’de başlayacak olan kamp çalışmalarına katılacak. Genç sporcular, ay-yıldızlı formayı giymek ve Avrupa arenasında başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sporcuların gösterdiği performanstan ve Milli Takım’a uzanan başarı yolculuklarından büyük gurur duyduklarını belirtti.

"Bu yıl Kepez Belediyesi kadın hentboluna damgasını vurdu"

Antrenör Sertan Sarpaş, "Bu yıl Kepez Belediyesi kadın hentboluna damgasını vurdu. Alt yapılarda her kulvarda büyük başarılara imza atan Kepez Belediyesi Hentbol Takımı ile uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını, milli takımlara sporcu kazandırarak alıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Başta Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz ve Kulüp Başkanımız Emin Akçay olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.