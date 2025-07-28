Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin gördüğü en büyük afetlerden birisi olan yangın faciasının ilk anından itibaren sahadaydı. Kontrol altına alınmakta zorlanılan yangında, ekipleri ve tüm süreci koordine etmeye çalışırken duygularına engel olmayan Başkan Işık, dizlerini yere çökerek zaman zaman ağladı. Alevlerin büyümesi ile acısı katlanan Mustafa Işık, " Hayatımda böyle bir acı gece yaşamadım. Gürsu’da böyle bir felaketi daha önce görmedim. Umudumuz ve gücümüzle uğraşıyoruz ama kaybımız çok, acımız çok" dedi.

Belediye ekipleri ve desteğe gelen tüm ekiplerle tek tek ilgilenen ve yangın alanından bir an olsun ayrılmayan Başkan Mustafa Işık, çaresizlik içinde alevlerin arttığı anları izlerken, kimi zaman ağladı, kimi zaman çaresizlikle müdahaleleri izledi. Ekiplere destek de veren Başkan Işık, yangın hortumu sıktığı sırada kolundan da hafif şekilde yaralandı. Koordine sürecini yürüten Başkan Işık, diğer yandan da ilçeye gelen misafirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul ediyor.