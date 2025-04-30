Muayene hizmeti verilmeyen yabancı plakalı araç sahipleri için muayene ve kasko uyarıyı yapılırken, bu tür araçlar için sadece zorunlu trafik sigortası değil, ek risklere karşı da koruma alınması gerektiği belirtildi.

Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, Türkiye’ye yabancı plakalı araçla giriş yapan vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıdığı haklar kapsamında şartları sağlayan vatandaşların 2 ila 4 yıl boyunca yabancı plakalı araçlarını ülkede kullanabildiğini hatırlatan Alkış, "Yabancı plakalı araç sahipleri araçlarını ülkemize girişte geçerli bir muayene ile getirebilir. Ancak Türkiye’de geçirilen uzun süreler sonunda, örneğin 6 ay sonra aracın yurt dışındaki muayene süresi dolabilir. Bazı sürücüler araçlarını yurt dışına çıkararak muayenelerini yenilerken, bazıları araçlarını Türkiye’de bırakacakları düşüncesiyle gerekli kontrolleri ihmal edebiliyor" dedi.

Muayenesiz araç kullanımı ve sigorta riski

Muayenesiz araç kullanımının ciddi güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çeken Alkış, "Her ne kadar mevcut sigorta poliçeleri, aracın muayenesiz olmasını tek başına hasar ödeme engeli olarak görmese de fren arızası gibi teknik eksiklikler nedeniyle oluşan kazalarda sigorta şirketleri ödeme yapmayabilir. Bu nedenle yabancı plakalı araç sahiplerinin muayene sürelerinden bağımsız olarak düzenli periyodik bakım yaptırmaları hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Periyodik bakımda fatura ve detaylı belge zorunluluğu

Alkış, ayrıca periyodik bakımların mutlaka belgelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bakım sırasında alınacak faturada yapılan işlemler açıkça yazılmalı. Örneğin yağ değişimi, polen filtresi değişimi, fren balatası değişimi gibi işlemler faturada detaylı şekilde belirtilirse, olası bir teknik incelemede araç sahibinin sorumluluklarını yerine getirdiği rahatça ispat edilebilir" diye konuştu.

"Ekspertiz raporu ile güvencenizi arttırın"

Türkiye’de birçok güvenilir oto ekspertiz firmasının hizmet verdiğini hatırlatan Abdulcelil Alkış, yabancı plakalı araç sahiplerine yılda en az bir kez bağımsız ekspertiz raporu almaları tavsiyesinde bulundu. Alkış, "Fren sistemi, lastik durumu, farlar, sinyaller, camlar ve kornalar gibi kritik güvenlik donanımları uzmanlar tarafından kontrol edilmeli. Böyle bir rapor, hukuki süreçlerde önemli bir koruma sağlar" şeklinde konuştu.

Yabancı plakalı araçlara özel kasko çözümleri

Alkış ayrıca, sadece zorunlu trafik sigortası değil, ek risklere karşı da koruma alınması gerektiğini belirterek, "Gurbet Kasko olarak, yabancı plakalı araçlar için sadece trafik sigortası değil, aynı zamanda yangın, hırsızlık, sel ve kaza sonrası oluşabilecek hasarları kapsayan özel kasko poliçeleri de sunuyoruz. Türkiye’de uzun süre kalan araçlar için bu koruma, olası büyük maliyetlerin önüne geçmek adına çok önemlidir" dedi.

Trafikte güvende kalmak için gerekli önlemlerin alınması önerinde bulunan Alkış, şöyle devam etti:

"Camı kırık, lastiği bitmiş ya da kornası çalışmayan araçlarla trafiğe çıkmak hem yasa dışıdır hem de büyük riskler taşır. Sağlıklı bir araçla yola çıkmak, hem kendi güvenliğiniz hem de trafikteki diğer vatandaşların hakkıdır. Gurbetçilerimizin Türkiye yollarında güvenle seyahat edebilmeleri için hem teknik bakımlarını hem de sigorta korumalarını eksiksiz yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Yabancı plakalı araç sürücülerinin bilmesi gereken hususlar:

"Yabancı plakalı araç sahipleri için Türkiye’de muayene yapılıyor mu? Hayır, yabancı plakalı araçlara muayene hizmeti verilmiyor ancak teknik kusurlar varsa ağır sorumluluk doğar.

Muayenesiz araç kazalarında sigorta ödeme yapar mı? Sigorta ödeyebilir, ancak teknik bir kusur kaza sebebi olmuşsa ödeme reddedilebilir.

Yabancı plakalı araçlar için kasko sigortası yapılır mı? Evet, Gurbet Kasko gibi kurumlar tarafından yabancı plakalı araçlar için kapsamlı kasko poliçeleri sunulmaktadır."