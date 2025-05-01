Şanlıurfa’da toprak sahada antrenman yaparak TFF 2. Lig’e çıkma başarısı gösteren Güneşin Çocukları Spor Kulübü’nün ilk haberini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Bekir Şeyhanlı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Şanlıurfa’nın tek kadın profesyonel kadın hentbol takımı olan Güneşin Çocukları Spor Kulübü Başkanı Cüneyt Güçlü, Başantrenör ve Milli Takım Antrenörü Bayram Kaplan ile kulüp yöneticileri, İhlas Haber Ajansını (İHA) ziyaret etti.

Ziyarette, İHA muhabirlerinin, 2019 yılından bu yana, "Beden eğitimi öğretmeninin kırsal okulda büyük başarısı", "toprak sahadan milli takıma", "Hentbolun Güneydoğu’da parlayan yıldızları" gibi önemli haberlerle sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirten kulüp yöneticileri, muhabir Bekir Şeyhanlı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Muhabir Şeyhanlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kendilerini unutmayan kulüp yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Hentbol Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Güneşin Çocukları Spor Kulübü Başkanı Cüneyt Güçlü, yeni sezonda hedeflerinin 1. Lig’e çıkmak olduğunu belirterek, destek olan herkese teşekkürlerini iletti.