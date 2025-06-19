Cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi kullanımının önemini vurgulayan Uzm. Dr. İlayda Uysal, güneş kremi alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Güneş kremlerinin eczanelerden satın alınması tavsiyesinde bulunan Uysal, içeriğinde yer alan bazı maddelere dikkat çekti.

Güneş kremlerinin her ne kadar tüm mevsimlerde kullanılması gerekse de, güneşin yakıcı olduğu yaz mevsiminde daha çok merak ediliyor. Cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş kremlerini doğru seçmek ise sağlık açısından faydalı oluyor. Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. İlayda Uysal, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden olan cilt yaşlanması, güneş lekeleri, çillerde belirginleşme ve deri kanserinden korunmak için her mevsim güneş kremi kullanılması gerektiğini ifade ederek, doğru güneş kremi seçimi için önerilerde bulundu.

Güneş ışınları; ultraviyole A (UVA), ultraviyole B (UVB) ve ultraviyole C (UVC) ışınlarından oluşuyor. Ultraviyole C ışınları için yeryüzüne ulaşmıyor ancak UVA ışınları ulaşıyor. Bu ışınlardan korunma sağlanmadığında da deride olumsuz etkiler oluşabiliyor. Medicana Ataköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. İlayda Uysal, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden olan cilt yaşlanması, güneş lekeleri, çillerde belirginleşme ve deri kanserinden korunmak için hem yazın hem de kışın güneş kremi kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

UVA ve UVB ışınları deri kanserine neden olabiliyor

"UVA ışınları, derinin alt tabakalarına kadar ulaşarak deride kolajen ve elastin miktarının azalmasına ve deri yaşlanmasına neden olur" diyen Uzm. Dr. İlayda Uysal, "UVB ışınları ise daha yüzeysel deri tabakalarına etki eder ve güneş yanıklarının ve deri kanserlerinin gelişmesinde etkilidir. Hem UVA hem de UVB ışınları, DNA hasarı oluşturarak deri kanseri gelişimine neden oluyor. Bu nedenle de yaz kış güneş kremi kullanılmalıdır. Bu kremleri alırken de bazı özelliklere dikkat edilmelidir. Güneş kremi seçiminde en önemli faktörlerden biri güvenilir ürün seçimidir. Güneş kremleri mutlaka eczaneden satın alınmalı, internette veya marketlerde satılan ürünlerin sahte olabileceği unutulmamalıdır" dedi.

Güneş kremlerinin en az SPF 30 olması gerekir

Güneş kremlerinin üzerinde yazan SPF yani ‘sun protection factor’ denilen değerin bir güneş kreminin UVB ışınlarına karşı korumasını gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. İlayda Uysal, "SPF 30 olan bir güneş kremi UVB ışınlarının yüzde 97’sine kadar koruma sağlarken; SPF 50 olan ürünler yüzde 98 oranında bir koruma sağlamaktadır. Fakat bu korumanın süresi deri tipine göre değişkenlik göstermektedir yani daha açık tenli bir kişide daha kısa süreli bir koruma sağlamaktadır. İdeal bir koruma için güneş kremlerinin en az SPF 30 olmasına özen gösterilmelidir. UVA ışınlarından korunmak için ise güneş kremlerinin üzerinde PA değerinin veya geniş spektrum ifadelerinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Telefon ve bilgisayar ekranlarından yansıyan görünür mavi ışık, leke oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle lekeye yatkın kişilerin mavi ışık koruması içeren ürünlerin tercih edilmesi önerilir" şeklinde konuştu.

Güneş kremleri 2-3 saate bir yenilenmeli

Güneş kremlerinin, güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce uygulanması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. İlayda Uysal, "Sabah yüzü yıkayıp nemlendirdikten sonra cilt tipine uygun bir güneş kremi hem yüze hem de boyun bölgesine sürülmelidir. Yüz ve boyun için 2 parmak kuralı geçerlidir. Orta ve işaret parmağımızın iç yüzünü kaplayacak miktarda güneş kremi yüz ve boyun için yeterlidir. Güneş kremlerinin mutlaka 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir. Deniz, havuz gibi alanlarda sudan çıktıktan sonra ve yoğun terleyen kişilerde güneş kremlerinin sık sık yenilenmesi gerektiği unutulmamalıdır" diye konuştu.

Hamilelik ve emzirme döneminde güneş kremi kullanımı şart

"Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılacak güneş kremleri kimyasal filtre içermemelidir" diyen Uzm. Dr. İlayda Uysal, "Mineral veya fiziksel filtre dediğimiz titanyum dioksit ve çinko oksit içeren maddeler deri üzerinde bir bariyer oluşturarak güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Hamilelik ve emzirme döneminde mineral filtreli güneş kremleri güvenle kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

"6’ncı aydan itibaren bebeklerde mineral filtreli güneş kremleri kullanılmalı"

Bebeklik döneminde ilk 6 ay güneş kremi kullanımı önerilmediğini kaydeden Uzm. Dr. İlayda Uysal, "Bu dönemde bebeklerin güneş altında bulunmamasına özen gösterilmeli, UV korumalı kıyafetler kullanımına dikkat edilmelidir. 6’ıncı aydan itibaren bebeklerde ve çocuklarda mineral filtreli güneş kremleri kullanılabilir. Eski nesil güneş kremlerinin içerisinde yer alabilen homosalat, avobenzon, oktokrilen gibi maddeler alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve sistemik dolaşıma katılarak endokrin sistem üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle güneş kremlerinin bu eski nesil kimyasal filtreleri içermediğinden emin olunmalıdır" şeklinde görüş verdi.