Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarında yer alan Santa Harabeleri yolunda sis nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Abdullah K. (32) yönetimindeki 34 GEG 835 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakallı Mahallesi mevkiinde şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Abdullah K. ile araçta bulunan aynı aileden Nuran K. (45), Feyzanur K. (22) ve Samet K. (24) ile Ali K. (44) yaralandı. Yaralılardan Nuran K. ve Feyzanur K. Trabzon Kaşüstü Devlet Hastanesi’nde, diğer yaralılar ise Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Santa Harabeleri ile Taşköprü Yaylası arasında bugün yine sis nedeniyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak menfeze devrilmiş ve kazada 4 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında sık kullanılan yayla yollarında yoğun sisin ciddi risk oluşturduğunu belirterek, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.