Gümüşhane’de Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde yürütülen ‘Orman Benim’ etkinliği düzenlendi.

Gümüşhane’de de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen ‘Orman Benim’ etkinliği kapsamında Kent Ormanı’nda temizlik çalışması yapıldı. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un da katıldığı etkinlik kapsamında, ormanlık alanlarda yangın riski oluşturan yanıcı maddeler toplanarak doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildi. Etkinliğe kamu kurumlarının temsilcileri, Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık bölümü akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Ormanlık alanda yapılan temizlik çalışmasıyla birlikte, katılımcılar hem çevre bilinci kazandı hem de ormanların korunmasına doğrudan katkı sundu. Etkinlik sonunda öğrencilere, orman bakımı ve korunmasına yönelik teknik bilgiler de verildi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumlarında, yangın riskine karşı alınabilecek önlemler, sürdürülebilir orman yönetimi ve bakım çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Ormanları korumazsak hayatımızla oynarız. Bu hayat kaynağımız olan varlığı canımız gibi korumalıyız ve bunu sürdürebilmeliyiz. Çünkü gelecek nesillere de sağlıklı bir hava, sağlıklı toprak, sağlıklı su bırakmalıyız. Ormanlık alanda poşetler görmek, suni maddeleri görmek hepimizi derinden üzüyor. Bu konuda bilinçli olmalıyız. Gençler, bizim geleceğimizin en büyük teminatı sizsiniz. Ormanlarımıza sahip çıkalım, temiz tutalım ki bir daha tekrar o kullandığımız alana gelmeye yüzümüz olsun" dedi.