Gümüşhane Valisi Aydın Baruş "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı’nın ardından yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonunda Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Gümüşhane’nin afetlere hazırlık noktasında genel durumu ve afetlere hazırlık açısından il afet risk azaltma planı çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirme yapıldı. İl afet risk azaltma planlarının risk alanlarının tespiti, kurumsal sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşlarda afetlere hazırlık bilinci oluşturulması noktasında önemine vurgu yapan Vali Baruş, ayrıca afet olmadan önce öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesi, afet sırasında alınacak önlemlerin belirlenmesi ve afet sonrasında yapılacak kurtarma müdahale çalışmaları ile iyileştirme önlemlerinin planlanması bakımından da son derece önem taşıdığını dile getirdi.

Afetlere hazırlığın hem can kaybı hem de can, mal ve milli servet kaybının önlenebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, “İlimizin bir kısmı birinci derece deprem riski altında, bir kısmı da üçüncü derece deprem riski altında olarak niteleyebiliriz. Ama neticede diğer illerde de bu deprem olayının meydana gelmesi sadece o deprem meydana gelen illeri değil, Türkiye’nin genelini etkilemekte ki bunun en bariz örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Yine 1999 yılında meydana gelen Kocaeli, Düzce depremlerinde gördük. Onun için depreme karşı hazırlık çalışmaları büyük önem taşıyor. Diğer taraftan özellikle Karadeniz bölgesinin karşı karşıya bulunduğu su baskını, sel, taşkın su, kütle hareketleri dediğimiz heyelan kaya düşmesi gibi yeryüzü hareketleri, diğer taraftan ülkemizin özellikle sıcak bölgelerini etkileyen ve yazın gündeme gelen orman yangınları, yine yerleşimlerin sık olduğu yerlerde, ahşap olduğu yerlerde meydana gelen yerleşim yeri yangınları, bu genel afetler olarak zikredebileceğimiz olaylardır. Bu açıdan afetlere hazırlıklı olunması, can kaybının, mal kaybının ve milli servet kaybının önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade ediyoruz” dedi.

“Afet riski taşıyan alanlarda kesinlikle yapı yapımına izin verilmemeli”

Gümüşhane’de özellikle heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski taşıyan alanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, “Özellikle ilimizde hassasiyet taşıyan kütle hareketleri yani heyelan, kaya düşmesi gibi hareketler, su baskını, sel gibi afetler konusunda son derece duyarlı olmalıyız. Kesinlikle dere yataklarına, dere yatakları yakınına kaya düşmesi olabilecek alanlara, heyelan hareketleri olabilecek alanlara ki bu alanlar zaten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarla afete karşı riskli bölge olarak ilan ediliyor. Buralarda kesinlikle yapılaşma yapılmaması gerekiyor. Daha önce afet yaşayıp da kendisine devlet tarafından hak sahipliği olarak konut verilmiş vatandaşlarımızın afet bölgesindeki konutlarını kesinlikle boşaltmaları, yıkıma hazır hale getirmeleri son derece önemli. Bunlarla ilgili tedbirleri de uygulamakta kararlıyız. Yani bu konutlarda oturulmaması gerekiyor. Çünkü yarın bir afet olduğundaki bir afetlerin, biz afetlerin ne zaman olacağını öngörmemiz mümkün değil. Her an olma tehlikesi var. Bunların olması durumunda da üzücü can kayıplarını ve mal kayıplarını yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu konudaki duyarlılığımızı muhafaza edelim. Yine depreme hazırlık konusunda sağlam yapılar yapılması, zemin etütlerinin yapılması konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Özellikle yeni yerleşime açılacak alanlarda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün değerlendirme raporları ilgili idarelere gönderiliyor ama imarlı alanlarda dahi yapı yapılırken bu zemin etütlerinin son derece önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle depreme hassasiyet taşıyan bölgelerimizde ve kaya düşmesi muhtemel olan yerlerde kesinlikle yapı yapılmaması, risk alanı ilan edilen bölgelerde kesinlikle böyle yapıların yapılmaması bu konuda da belediyelerimiz ve muhtarlıklarımızın konuyu yakından takip etmelerini özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.