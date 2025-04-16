Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gülnar ilçesinde hayata geçirdiği okuma salonu, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için ideal bir çalışma ortamı sunuyor. Haftanın 6 günü sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren salon, gençlerin yoğun ilgisini görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gülnar ilçesinde hayata geçirdiği Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı okuma salonu, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için ideal bir çalışma ortamı sunuyor. Salon içerisinde ücretsiz internet erişimi, çay ve kahve ikramı ile öğrencilere destek olunurken, salon sessiz, ferah ve motive edici yapısıyla öne çıkıyor. Kütüphanede, gençlerin faydalanabileceği yaklaşık 250 kitap bulunuyor. Gülnar’daki öğrencilerin daha iyi şartlarda ders çalışabilmesi için oluşturulan bu alan, gençlerin sınav sürecine katkı sağlarken, öğrencilerin ilgisi de her geçen gün artıyor.

"İlçemiz küçük, ama okuma oranı oldukça yüksek"

Okuma Salonunda görev yapan Fatma Cingöz, salonun sunduğu imkânlara değinerek, "Öğrencilerimize sessiz ve sakin bir ortam sunuyoruz. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve sınırsız internet gibi imkanlarda yararlanabiliyorlar. İlçemiz küçük olabilir ama okuma oranı oldukça yüksek. Öğrencilerimiz için haftanın 6 günü hizmet veriyoruz" dedi.

Öğrenciler konforlu bir ortamda geleceğe hazırlanmanın keyfini yaşıyor

Salonun müdavimi olan öğrencilerden Mehmet Ay, okuma salonunun öğrenciler için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Okuma salonuna sıklıkla geliyorum. Ev ortamında ders çalışma olanağımız çok olmadığı için okuma salonları bize bu avantajı sağlıyor. Aynı zamanda bilgisayar ve internet gibi, öğrencilerin verim alabileceği araçlar mevcut. Burada bize çay ve kahve ikramında da bulunuluyor. Öğrenci dostu olan Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.