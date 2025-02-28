Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (TOBB Gaziantep GGK), ilkini geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiği "Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi"nin 2.sinde Türkiye’nin en değerli yatırımcıları, yatırım yapmış oldukları girişimcilerle birlikte ağırlandı.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zirve’de Gaziantep Modeli ele alındı; Gaziantep’in yatırım ekosistemini güçlendiren dinamikler, bölgedeki girişimcilik potansiyeli ve fırsatları ile melek yatırımcılığın geleceği masaya yatırıldı.

"Melek yatırımcılık, şehir ekonomisi için büyük bir fırsat"

Zirve’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve melek yatırımcılığın girişimcilik ekosisteminin büyümesinde ve sürdürülebilir hale getirilmesinde kritik bir unsur olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu, "Bir girişimciye sorduğunuzda en büyük engelin finansmana erişim olduğunu söyleyecektir. Melek yatırımcılar, sadece sermaye sağlamaz, aynı zamanda bilgi, deneyim ve güçlü bağlantılarıyla da girişimcilere rehberlik eder. Bazen doğru bir yönlendirme, bir girişimcinin iş modelini sağlamlaştırması için sermayeden daha değerli olabilir. İşte bu yüzden melek yatırımcılık, sadece girişimciler için değil, şehir ekonomisi için de büyük bir fırsattır" dedi.

"Genç Girişimciler Kurulunun çalışmalarını takdirle karşılıyorum"

Girişimcilik kültürünün geliştiğinde yenilikçi fikirlerin çoğalacağını, yeni istihdam alanlarının doğacağını ve kent ekonomisinin güçleneceğini vurgulayan Acıoğlu, "Bu noktada, Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunun çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bugün ikinci kez düzenledikleri Melek Yatırımcılık Zirvesi, Gaziantep gibi üretim ve ihracat odaklı bir şehirde yatırımcı kültürünün gelişmesine büyük katkı sunacaktır. Gaziantep’in girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışacağız. Gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği ve yatırımcıların desteğiyle bu şehri girişimcilikte de lider yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Atılması gereken bütün adımları atmaya hazırız"

Melek Yatırımcılık kültürünün Gaziantep’te yaygınlaşması için atılması gereken bütün adımları atmaya hazır olduklarını söyleyen TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer, "Girişim ekosistemi ve katma değerli teknoloji yatırımlarında Anadolu’nun lokomotifi Gaziantep’in etkin bir rol oynaması şart. Hedefimiz yatırımlarımızda bu şehrin dinamiklerine uygun; güçlü sanayi alt yapımızla iş birliği yapabilecek B2B odaklı teknolojileri kapsayan bir sektör dikeyinde terzi dikim ‘Gaziantep Modeli’ni ortaya koymak" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy ise sektörün önde gelen isimlerinin böyle bir organizasyonla Gaziantep’te bir araya getirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise, "Türkiye’nin şampiyonlar ligi kadrosu burada. Bu kadroyu burada buluşturan TOBB Gaziantep GGK’ya teşekkür ediyorum. Bizden önceki büyüklerimiz ülkemizi buralara kadar getirdi. Arkamızdan çok daha eğitimli, daha güçlü, donanımlı bir nesil geliyor. Büyüklerden devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklar. Bunun için farklı bakış açılarına ihtiyacımız var. Bugünkü etkinlik de inanıyorum ki bu anlamda oldukça başarılı olacak" diye konuştu.