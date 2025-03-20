Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), tarım sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Yıllar sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi’nin düzenlediği tarımsal ürün ihalelerine ev sahipliği yaparak büyük bir organizasyona imza atan GTB, hem kent ekonomisine hem de bölge tarımına önemli bir katkı sağladı.

GTB’nin hububat ve bakliyat satış salonlarında gerçekleştirilen ihaleler, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Binlerce ton ürün alıcılarıyla buluştu"

İhaleler kapsamında, 2024 yılı istihsali 2 milyon 352,26 ton çepelli ve selektör altı mercimek ile 8 milyon 265 bin 44 ton 2. ürün dane mısır satışa sunuldu. Sektörün önde gelen temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği ihaleler, tarım sektörü için önemli bir ticaret platformu oluşturdu.

Öte yandan, 24 Mart 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek diğer iki ihalede ise 2024 yılı istihsali 410 bin 73 ton Siirt ve Antep çeşidi kuru kavlak Antep fıstığı ile 15 milyon 440 bin 4 ton mahsul buğday satışa çıkacak. Antep fıstığı, 24 parti halinde açık artırma usulüyle satılırken, buğday ise 20 parti halinde aynı yöntemle alıcılarıyla buluşacak.

İhalelerin ardından bir değerlendirmede bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, TİGEM ihalelerinin tarım sektörü için taşıdığı önemi vurguladı. Akıncı, "Gaziantep Ticaret Borsası olarak, ülkemiz tarımının gelişmesi ve üreticilerimizin emeklerinin hak ettiği değeri bulması için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. TİGEM’in bu ihaleleri hem üreticilerimiz hem de alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu tür organizasyonlar, tarım sektörünün canlanmasına ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Akıncı ayrıca, GTB’nin tarım sektöründe bir referans noktası olmaya devam edeceğini belirterek, "Borsamız, sadece Gaziantep’in değil, tüm bölgenin tarım ve ticaret merkezi olma misyonunu sürdürüyor. Bu ihaleler de bu misyonumuzun bir yansımasıdır. Önümüzdeki süreçte de benzer organizasyonlarla tarım sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.