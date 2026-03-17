Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin tarih sahnesindeki varoluş iradesini tüm dünyaya ilan ettiği eşsiz bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan GTB Başkanları yayımladıkları mesajda şu ifadelere yer verdi:

'18 Mart 1915; imkânsızlıkların inançla aşıldığı, milletimizin kaderini kendi azim ve kararlılığıyla yeniden yazdığı bir diriliş günüdür. Çanakkale, yalnızca bir cephe değil; millet olma bilincinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin en güçlü şekilde tezahür ettiği bir şahlanıştır. Bu zafer; yokluklar içerisinde dahi sarsılmayan bir inancın, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran bir iradenin adıdır. O gün, Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanlar; aynı hedef, aynı iman ve aynı ideal etrafında kenetlenerek, vatan toprağını canları pahasına savunmuş ve bir milletin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan bu destan, yalnızca bir zafer değil; aynı zamanda milletimizin karakterini, direncini ve bağımsızlık aşkını ortaya koyan bir tarih manifestosudur. Çanakkale'de ortaya konan fedakârlık, cesaret ve yüksek ruh; bugün de yolumuzu aydınlatan en güçlü miraslardan biridir.

Aradan geçen 111 yıla rağmen Çanakkale ruhu; milletimizin birlik ve beraberliğinin, dayanışma kültürünün ve ortak hafızasının en kıymetli temel taşlarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizlere düşen en büyük görev; ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı, aynı bilinç ve kararlılıkla korumak, üretmek, güçlenmek ve Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımaktır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanları, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz'