Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği GSB Okul Sporları, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda 4 milyonu aşkın lisans ve oyun kartıyla 2.9 milyon öğrenci sporcuyu 77 branşta bir araya getirdi. Organizasyon, 102 uluslararası madalyayla Türkiye’nin spordaki gururu oldu.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye’nin en büyük spor organizasyonu olan GSB Okul Sporları, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda da binlerce öğrenciyi sporla buluşturdu. Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre, organizasyon kapsamında 4 milyonu aşkın lisans ve oyun kartı dağıtılırken, 2,9 milyon öğrenci sporcu 77 farklı branşta mücadele etti.

102 ULUSLARARASI MADALYA

GSB Okul Sporları, genç yeteneklerin uluslararası arenada da parlamasını sağladı. 2024-2025 sezonunda öğrenciler, 102 uluslararası madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı. Organizasyon, gençlerin spora ilk adımı atmasını sağlarken, aynı zamanda şampiyonluklara giden yolda önemli bir basamak oldu.

Futbol, basketbol, voleybol, geleneksel Türk okçuluğu, bocce ve bisiklet gibi 77 farklı branşı kapsayan GSB Okul Sporları, her yaştan öğrenciye spor yapma imkânı sunuyor. Bakanlık, okul sporlarının gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunurken, spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

https://twitter.com/gencliksporbak/status/1937408343233994984

Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB Okul Sporları’nın gençlerin potansiyelini keşfetmeleri ve sporda kariyer yapmaları için bir köprü olduğunu belirtti.

Organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin yeteneklerini sergileyebileceği bir platform sunarak, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.