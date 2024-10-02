Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, sonbahar ile birlikte görülmeye başlayan mevsimsel gribe karşı korunmanın en etkili 3 yolunu açıkladı. Kayhan, “Aşı yaptırmak, el hijyenine dikkat etmek ve bağışıklığı güçlendirmek gripten korunmanın en etkili yollarıdır” dedi.

Mevsimsel gribin genellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan bir viral enfeksiyon olduğunu, grip virüslerinin havada ve temas yoluyla kolayca yayılarak kalabalık ortamlarda bulaşma riskinin yüksekliğine dikkat çeken Özel Amasya Kolmed Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kayhan, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyledi.

Bu durumun bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, çocuklar ve yaşlılar için daha tehlikeli olabileceğine işaret eden Kayhan, “Sonbahar ile birlikte toplu yaşam alanlarında ve okullarda ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için özellikle 65 yaş üstü kişiler ve kronik akciğer hastalığı olan kişiler için mevsimsel grip aşısı ve ömürde bir defa yapılan zatürre aşışını önermekteyiz” diye konuştu.