Eray Şamdan, Fas’ta gerçekleştirilen Premier Lig müsabakalarında bronz madalya kazanırken, DARES’li yıldızlar, Balkan Şampiyonası’nda madalya sevinci yaşadı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, hafta sonu yapılan uluslararası organizasyonlara adeta damga vurdu. DARES’li yıldız karateciler, Balkan Şampiyonası’nda, olimpiyat madalyalı Eray Şamdan da Fas’ta yapılan Premier Lig müsabakalarında madalyaları topladı. A Milli Takım kaptanı olimpiyat ikincisi Eray Şamdan, Fas’ın başkenti Rabat’ta yapılan Premier Lig’in son etap müsabakalarında madalya mücadelesi verdi. Turnuvayı üçüncü olarak bronz madalya ile tamamlayan Şamdan, 2025’in en iyi sporcusu seçilerek Grand Winner ödülünü kazandı. Şamdan kariyerinde ikinci kez Grand Winner olarak sezonu zirvede kapattı.

Balkan’da 2 madalya

Karadağ’da yapılan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda da DARES’li sporcular, Türkiye’ye 2 madalya kazandırdı. 6 Darıcalı sporcu, milli formayla tatamiye çıktığı Balkan Şampiyonası’nda Ömer Faruk Buynuz altın, Osman Ege Aykan da bronz madalyanın sahibi oldu. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci, yaptığı açıklamada madalya kazanan sporcuları tebrik edere,k gençliğe yaptığı katkılardan dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli sporcuları başarıyla gururlandıklarını ve mutlu olduklarını belirterek, spora ve gençliğe yatırımların süreceğini söyledi. Darıca’nın 14 branşta DARES ile fark yaptığını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, dünyanın dört bir yanında al bayrağı dalgalandırmanın kıvancını yaşadıklarını sözlerine ekledi.