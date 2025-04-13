Trendyol Süper Lig’de son olarak Konyaspor’a yenilen Göztepe’nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig’de sezona iyi bir giriş yapan ve iç sahada galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, ligin 2. yarısında ise puan kayıplarına devam ediyor. O süreçte hedefini Avrupa hattı olarak belirse de yaşanan sakatlıklar ve alınan sonuçlar sarı-kırmızıları hedefinden uzaklaştırdı. Böylece ligde üst üste oynadığı 10 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyete imza attı. Alınabilecek 30 puandan sadece 5 puanı hanesine yazdıran Stanimir Stoilov’un öğrencileri hedeflerden uzaklaşıp orta sıralara geriledi. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa potasının son basamağında yer alan Beşiktaş ile olan 9 puanlık farkı kapatamadı.

Juan sakatlandı

Bu sezon sakatlıklardan dolayı çok fazla sorun yaşayan Göztepe’de sakatlık çilesi bitmiyor. İzmir ekibinin 31. hafta mücadelesinde Konyaspor’la oynadığı müsabakada dakikalar 3’ü gösterdiğinde Brezilyalı oyuncu Juan, kaleciye baskı yaptığı sırada adale sakatlığı yaşadı. Daha sonra tedavisi yapılan golcü oyuncu, 6. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Emersonn’a bıraktı. Böylece Göztepe’de sakat oyuncular kervanına Juan da katılmış oldu. 23 yaşındaki oyuncunun son durumu hafta içerisinde yapılacak tetkikler sonucunda netleşeceği belirtildi.

Göztepe 5 maç sonra gol atamadı

Trendyol Süper Lig’de oynadığı skorer kimliğiyle öne çıkan Göztepe, bu durumu Konyaspor karşısında gösteremedi. Oynadığı son 5 maçta rakip fileleri havalandırmaya başaran Göztepe, Konyaspor maçında bu performansını taraftarlarına izlettiremedi. İzmir ekibi, iki kez direğe takıldığı zorlu karşılaşmada 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık aradan sonra bir maçı gol atamadan tamamladı.