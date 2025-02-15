İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe'nin 100. yıl kutlamalarının lansmanına katıldı. Göztepe'nin İzmir tarihinin önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Tugay, “Göztepe'nin sporcuları, sporcu gençleri hepimizin gururu, İzmir'in gururu. 100. yılınız kutlu olsun. Göztepe kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen bir İzmirli olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayım” dedi.İZMİR (İGFA) - Türk futbol tarihinin en köklü kulüplerinden olan Göztepe, 100. yıl kutlamalarının hazırlıklarına başladı. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe'nin 100. yıl kutlama etkinliklerinin lansmanına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan programda özel yılın anısına yapılacak kutlamalar anlatıldı, bu yıla özel tasarlanan ve taraftar oylarıyla belirlenen logo da etkinlikte görücüye çıktı. Lansmanda İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, milletvekilleri, sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, futbolcular, genç sporcular ve taraftarlar da yer aldı. Taraftarların büyük coşkusu ile 100. yıl kutlamalarının meşalesi yanmış oldu.

Tugay: Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum Tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Mehmet Sepil gibi benim de çocukluğum birkaç yüz metre ileride geçti. Göztepe'nin şanlı tarihinin bir bölümünü yakından izleme, gözlemleme ve başarılarına şahit olma şansı buldum. Göztepe, İzmir'in spor tarihinde yeri doldurulamaz bir paya sahip. Aynı zamanda İzmir'in Süper Lig’deki tek temsilcisi. 16 branşta pek çok amatör sporcunun yetişmesine katkı veren bu kulübün başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Göztepe'nin sporcuları, sporcu gençleri hepimizin gururu, İzmir'in gururu. O yüzden 100. yılınız kutlu olsun. Göztepe kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen bir İzmirli olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü başkanı olarak Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum. Nice yüzyıllara sevgili Göztepeliler. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. Sizleri seviyoruz” diye konuştu.

Elban: Nice başarılı ve gururlu yüzyıllara İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Birkaç ay, gururla ve güzel etkinliklerle geçecek. 14 Haziran'da zirveye ulaşacak bir etkinlikler dizisinin startını bu statta veriyoruz. Birçok kulübün özel ve güzel günleri var ama kendi kulübünün geçmişine, tarihine, başarısına yakışır kutlama ancak böyle olabilir. Mehmet Sepil'i tebrik ediyorum. Sadece Süper Lig’de yer aldıkları için değil; futbola yeni bir anlayış getirdikleri için değil, sporun tüm branşlarında tüm şehrin gençlerini sporun içine kattığı, onlara ayrı bir duygu heyecan verdiği, sporun sadece spor yapmak olmadığını, spor kulübünün sadece futbol kulübü olmadığını ya da bir dernek olmadığını göstermesi nedeniyle Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Nice başarılı, gururlu yüzyıllara” şeklinde konuştu.

Sepil: Göztepe azmin ve başarının meşalesidir 100. yıl mottosunun “Şanla Şerefle 100 Sene, Biz Hep Göz Göze” olduğunu açıklayan ve etkinlikler hakkında bilgi veren Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Bugün burada 100. yıl meşalemizi, kutlamalarının meşalesini yakmak için hep birlikteyiz. Göztepeli olmak ne demektir bunu söylemek istiyorum. Göztepe; azmin meşalesidir, başarının meşalesidir. Çocuklarımızın sağlığının, neşesinin meşalesidir, başarısının meşalesidir. Arkadaşlık, dostluk ve kankalığın meşalesidir. Birlikte omuz omuza dayanışmanın, gücün, ideallerimizin, hayalimizin meşalesidir. 100. yılında Göztepe İzmir'in kalbi, aklı, hoşgörüsü ve de cumhuriyetin meşalesi olmaya devam etmektedir” dedi.