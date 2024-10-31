Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Bu mücadele öncesinde Göztepe; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Gaziantep FK ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Şu ana kadar deplasmanda henüz maç kazanamayan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek dış sahadaki ilk 3 puanını almayı hedeflerken, Gaziantep FK ise sarı-kırmızılı takımı yenerek galibiyet serisi yapmak istiyor.

Öte yandan Göztepe’de sakatlığı süren Kubilay Kanatsızkuş’un yanı sıra Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Anthony Dennis ile sarı kart cezalısı olan Isaac Solet, yarınki zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayan Romulo Cardoso’nun durumunun ise maç günü belli olacağı ifade edildi.