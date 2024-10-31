Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yakından takipçisi olduğu Şeyh Edebali Havzası’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesinin bulunduğu Edebali Havzası’nda, “Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi” projesi kapsamında iyileştirme çalışmaları devam ederken yakından takipçisi olduğu söyleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile birlikte Şeyh devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Havzada yapılan çalışmaların hem kültürel mirasımızı korumak hem de modern imkanlarla tarihi bir görünüme kavuşturmak amacıyla sürdürüldüğünü ifade eden Vali Aygöl burada yaptığı açıklamada; "Bu çalışmalar, tarihimizi yaşatmak, ilimizin turizmine katkı sağlamak ve toplumumuzu bir araya getiren ortak değerlerimizi yaşatmak için büyük önem taşıyor"dedi.

Ayrıca, bu tür projelerin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini artırarak bölgenin turizm potansiyelini güçlendireceğini de sözlerine ekleyen Vali Aygöl, incelemelerin ardından yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Bilecik’in kültürel değerlerini yaşatma hedefiyle sürdürülen bu tür projelerin devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise incelemelere ilişkin yaptığı açıklamasında; “Valimiz Sayın Şefik Aygöl ile birlikte Şeyh Edebali Türbesi ve yol güzergahındaki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Bu değerli turizm alanında gerçekleştireceğimiz çalışmalarla şehrimize hem çevresel açıdan zarif bir dokunuş katacak hem de turizmde daha güçlü bir imaj kazandıracağız” dedi.