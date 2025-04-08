Diyarbakır’da, 21’inci Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, "Sahte güneş gözlükleri ciddi göz hastalıklarına sebebiyet verir" dedi.

İlkbahar havasıyla sıcaklık gün geçtikçe kendini hissettirmeye başladı. Vatandaşlar, güneş ışınlarından korunmak için çeşitli gözlükleri tercih ediyor. Güneş ışınlarının etkisiyle gözlerde ve ciltte birçok hastalık meydana gelirken, 21’inci Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, havalar ısınmaya başladığı bahar ve yaz aylarında güneşten yayılan (UV) zararlı ışıklarının göz ve göz sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturabilmekte olduğunu söyledi.

Her siyah gözlüğün koruyucu bir güneş gözlüğü olmadığını belirten Erdoğan, "Güneş gözlüklerinde (UV) koruma olmadığı zaman bu zararlı ışıkların daha çok gözbebeğimize gelmesiyle beraber fotokeratit dediğimiz göz yanığı, konjonktivit, sarı nokta ve erken yaşta katarak riskini fazlasıyla arttırır" dedi.

Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı kontrolünde satış yapan optisyenlerden güneş gözlüklerini tedarik etmelerini tavsiye eden Erdoğan, "Güneş gözlüğü alırken Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabi olan Sağlık Bakanlığı’nın rutin denetimlerinde olan optisyenlik müesseseleri tercih edilmelidir. Optisyenlik müesseselerinde satılan güneş gözlükleri Ticaret Bakanlığı’nın ürün güvenliği ve denetim tebliği kapsamında laboratuvar ortamında denetlenip test edildikten sonra satışa hazır hale gelmektedir bununla birlikte sanal ortamda internet ve benzeri mecralarda satılan gözlüklerin laboratuvar testine tabi olup olmadığı (UV) geçirgenliklerinin olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Gözlerimiz ticari ve ekonomik kaygılara kurban edilmeyecek kadar değerli organlarımızdır buna dikkat etmemiz gerekir. Sahte bir güneş gözlüğünün kısa ve orta vadede anlaşılabilmesi mümkün görülmemektedir" diye konuştu.