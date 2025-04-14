Sporcu sakatlıklarında erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Adil Turan, geç kalınan müdahalelerin kronik problemlere ve kalıcı sakatlıklara neden olabileceğini söyledi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Adil Turan, spor yaralanmaları ve tedavi süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Modern yaşamda sporun hem profesyonel hem de amatör düzeyde yaygınlaştığını vurgulayan Doç. Dr. Turan, yoğun ve rekabetçi yapılan spor aktivitelerinin çeşitli sakatlanma risklerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

"Yaralanmalara zamanında müdahale edilmeli"

Spor travmatolojisinin; sporcularda meydana gelen kas-iskelet sistemi yaralanmalarının tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini kapsayan bir alan olduğunu kaydeden Doç. Dr. Turan, "Diz ve omuz bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, omuz çıkıkları, tenisçi dirseği, stres kırıkları ve kas-tendon zorlanmaları bu alanda sık karşılaşılan sorunlardan sadece birkaçıdır" dedi.

Erken tanı ve tedavinin önemine değinen Doç. Dr. Turan, "Erken tanı, uygun tedavi ve doğru bir rehabilitasyon süreciyle sporcular hem sahalara hem de günlük aktivitelerine daha hızlı ve güvenli şekilde dönebilir. Göz ardı edilen ya da geç müdahale edilen yaralanmalar ise kronik problemlere, hatta kalıcı sakatlıklara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Sadece profesyonel sporcular değil"

Yaralanma riski taşıyan bireylerin yalnızca profesyonel sporcularla sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. Turan, "Sanılanın aksine düzenli egzersiz yapan bireyler, hafta sonu sporcuları ve çocuklar da bu tür travmalara maruz kalabiliyor. Yanlış ısınma, yetersiz antrenman bilgisi, uygun olmayan zemin veya ekipman, alışık olunmayan egzersizler bu riski artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Omuz yaralanmaları yüzücü ve tenisçilerde yaygın"

Omuz ekleminin anatomik yapısı nedeniyle instabiliteye açık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Turan, "Genç sporcularda anterior omuz çıkığı en sık görülen durumlardan biridir. İlk çıkığın ardından tedaviye rağmen tekrar etme riski yüksek olup, bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir. Rotator manşet patolojileri ise özellikle yüzücüler ve tenisçilerde sık görülür" dedi.

"Spor dosttur ama bilinçsiz yapılmamalı"

Spor travmatolojisinin sadece tedaviyi değil, sporcunun sahalara güvenle dönüşünü de kapsadığını vurgulayan Doç. Dr. Turan, "Ortopedik bilgi birikimiyle desteklenen modern tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde sporcular, performanslarına daha kısa sürede ve güvenle dönebilmektedir. Spor dosttur ama bilinçsiz yapıldığında zarar verebilir. Vücudumuzu dinlemeli, bilinçli hareket etmeli ve gerektiğinde mutlaka uzman desteği almalıyız" uyarısında bulundu.