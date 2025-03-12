12 Mart Dünya Glokom Günü nedeniyle açıklama yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer göz tansiyonu olarak da bilinen glokomun, önlenebilir körlük nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’de tanı konulan glokomlu hasta sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu ifade eden Özer, teşhis edilmemiş hasta sayısının bunun üç katı kadar olabileceğini belirtti. Özer yaptığı açıklamada; "Glokom, görme sinirinde kalıcı hasara yol açarak geri dönüşümsüz görme kaybına neden olabiliyor. Ancak sinsi ilerleyen bu hastalık, genellikle ileri evrelere ulaşmadan belirti vermiyor Glokomun her yaş grubundan bireyi etkileyebilir ancak özellikle 40 yaş üzerindeki kişilerde risk daha yüksek. Ayrıca, birinci derece akrabalarında glokom hastalığı bulunan kişilerin, hastalığa yakalanma riski 4 ila 6 kat fazla" dedi.

"40 yaş üzeri herkes düzenli göz muayenesi olmalı

Glokomun erken teşhis edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Özer, detaylı bir göz muayenesi ile hastalığın tespit edilebileceğini ve tedavi sürecinin başlatılabileceğini söylerken erken teşhis ve zamanında tedavinin, görme kaybının önlenmesinde kritik rol oynadığını da vurguladı. Özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerin düzenli göz muayenesinden geçmesi gerektiğini belirten Özer, glokom konusunda farkındalığın artırılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.