Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Öğrenci Yurdu gönüllüleri, ’Hayata Renk Kat’ projesiyle Kuran Kursu’ndaki miniklerle oyun alanları kurdu, ahşap boyama ve kitap okuma yaptı.

Erzincan Öğrenci Yurdu, bünyesindeki gönüllü öğrenciler, "Hayata Renk Kat" faaliyeti kapsamında, bir Kur’an Kursu’nda eğitim gören 4-5 yaş grubundaki minik öğrencilerle bir araya gelerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yurt öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek, aynı zamanda minik kreş öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunacak eğlenceli ve öğretici bir oyun ve etkileşim alanı oluşturmayı amaçlayan projede, belirlenen Kur’an Kursu’na giden gönüllü yurt öğrencileri, miniklerle bağ kurarak onlar için özel oyun alanları oluşturdu.

Etkinlikte yapılan ahşap boyama faaliyeti miniklerin hayal güçlerini ve becerilerini geliştirirken aynı zamanda hem çocukları hem de onlara rehberlik eden üniversiteli gençleri eğlendirdi.

Etkinlik kapsamında, yurt öğrencileri yanlarında getirdikleri yaşlarına uygun kitapları miniklere okuyarak onlarla kaliteli ve eğitici zaman geçirdi.