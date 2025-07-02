Balıkesir’in Gönen ilçesinde otluk alanda çıkan ve 30 bin liralık maddi zarara yol açan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Tırnova Mahallesi Verener Mevkii’nde meydana geldi. Bölgede hurda sera demirlerinin kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Çıkan yangına Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve Bandırma Aksakal Müfrezesi ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası yapılan incelemede, sulama alanı içerisindeki boruların alevlerden etkilendiği tespit edildi. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlendi. Yetkililer, kırsal alanlarda yapılan kesim ve kaynak işlemlerinde dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.