Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı binanın balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
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Olay, Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 4 yaşındaki Egemen E., 2. katın balkonuna çıkıp oynamaya başladı. Korumalık demirlerine tırmanan çocuk dengesini kaybedip boşluğa düştü. 2. kattan 1. katın balkonuna düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA