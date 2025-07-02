Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kritik bir dönemin başladığını belirterek, "Kahverengi kokarcanın genç birey (nimf) dönemi, yumurtadan çıkış sonrası bir süre uçma yeteneğinin bulunmadığı evredir. Bu dönemde yapılacak ilaçlama, zararlının yayılımını kontrol altına almak ve popülasyon artışını önlemek açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere elma, armut, kivi, şeftali, ceviz, incir, Trabzon hurması, mısır, fasulye, çeltik ve soya fasulyesi gibi ekonomik değeri yüksek olan birçok üründe verim ve kalite kaybına neden oluyor. Ülkede ilk kez 2017 yılında görülen ve son 2 yıldan bu yana etkisini arttıran zararlı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapılan izleme çalışmaları sonucu kahverengi kokarcanın şu anda yumurtadan çıktığı ve nimf (genç birey) evresine geçtiğinin belirlendiğini belirtti. Kahverengi kokarcanın bu dönemde bir süre uçma yeteneğinin bulunmadığını aktaran Sağlam, yapılacak ilaçlamanın zararlının yayılımını kontrol altına almak ve popülasyon artışını önlemek açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"Üreticilerimizin hem ürünlerini, hem de doğayı koruyacak şekilde hareket etmeleri gerekmektedir"

2024 yılında başlatılan biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen trissolcus japonicus (samuray arıcığı) salımlarının, 2025 yılında da devam ettiğine dikkat çeken Sağlam, "Kahverengi kokarcanın en önemli doğal düşmanı olan bu faydalı arıcık, zararlının yumurtalarını parazitleyerek, popülasyonunu doğal yollarla baskı altına alır. Böylece kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasına önemli katkı sağlar. Üreticilerimizin hem ürünlerini, hem de doğayı koruyacak şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Yumurtadan çıkan kahverengi kokarca nimfleriyle mücadele için uygun zaman, bu dönemdir. Kimyasal mücadele öncesi, biyolojik mücadele yapılan alanlar mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu hassasiyetle hareket edersek hem verim kaybı yaşamadan hem de çevre dostu şekilde mücadele etmiş oluruz" ifadelerine yer verdi.

"Samuray arıcığının yumurtaları korunmalı"

Sık sık alan kontrolü yapılarak, yaprak altlarında görülen küçük, yuvarlak ve parlak yumurtaların dikkatle incelenmesi gerektiğini aktaran Sağlam, "Eğer yumurtalar gri-siyah renk aldıysa, içlerinden samuray arısı çıkacak demektir. Bu yumurtalara zarar verilmemeli, kimyasal mücadeleden kaçınılmalıdır. Paratizoit salımı yapılan bölgelerde uygulamalar salımdan iki hafta sonra dikkatli şekilde yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Kimyasal mücadelede dikkat edilecek hususlar

Sağlam, polifag bir zararlı olup 300’den fazla konukçusu bulunan kahverengi kokarcaya karşı yapılacak olan kimyasal mücadelede dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde paylaştı:

"Uygulama, sabah erken saatlerde, rüzgarsız ve yağışsız hava şartlarında, yaprak altı ve gölge alanlara ulaşacak ve tam kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat edilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bitki koruma ürünleri (BKÜ) veri tabanında yayınlanan ruhsatlı ürünler kullanılmalıdır. Rastgele veya bilinçsizce yapılan ilaçlamalar hem etkisiz olmakta, hem de faydalı böcekleri tehdit etmektedir. İlaçlama öncesinde ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi alınması ve önerilen ilaçlama programlarına uyulması hem verim, hem de çevre sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır."