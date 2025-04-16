Balıkesir’in Gönen ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi. Ömer Seyfettin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvaya, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Zekeriyya Dağlı, AK Parti Gönen İlçe Kadın Kolları Başkanı Pervin Demir ve teşkilat üyeleri katıldı.

Öğrencilerin zeka gelişimini desteklemeyi amaçlayan etkinlikte, çeşitli oyunlarla yarışan çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi. Turnuvada öğrencilerin performansı büyük beğeni toplarken, katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program sonunda açıklamada bulunan İlçe Başkanı Dağlı, "Evlatlarımızın bu tarz gelişim odaklı etkinliklerle desteklenmesi bizler için büyük bir mutluluk. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.