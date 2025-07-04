Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Gönen Barajı’nda doluluk oranı geçen yıl bu tarihlerde yüzde 80 seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 56’ya geriledi.

Edinilen bilgilere göre barajdaki su seviyesindeki düşüş, bölgede hem içme suyu temini hem de tarımsal sulama açısından risk oluşturuyor.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan su tüketimi ve yetersiz yağışların baraj seviyelerini olumsuz etkilediğini belirtirken, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

Gönen Barajı’ndaki doluluk oranının önümüzdeki süreçte daha da düşmemesi için çiftçilerin sulama planlarını dikkatli yapmaları ve suyun verimli kullanılmasına özen göstermeleri istendi.