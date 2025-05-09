Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen 4. Ulubeyler Pehlivan Güreşleri öncesinde düzenlenen Türk Halk Müziği konserine ilgi yoğun oldu.

Gömeç Belediyesi tarafından dördüncüsü organize edilen güreşler öncesindeki ilçenin Ulubeyler Kırsal Mahallesi’nde gerçekleşen konserde; Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası ile birlikte sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Osman Çiçek, en güzel türküleri seslendirdi.

Güreşlerde altın kemeri kazanmak isteyen, Türkiye’nin tanınmış başpehlivanlarının da izlediği konserde; sanatçı Osman Çiçek, Anadolu’nun dört bir yanına ait türküleri konser alanını dolduran dev vatandaş topluluğu içim söyledi.

Konsere eşi ve minik kızıyla katılan Belediye Başkanı Melih Bağcı yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en güçlü pehlivanlarını Ulubeyler Çayırı’nda gerçekleşecek güreşlerde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.