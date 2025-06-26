Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir grup müzik öğretmeni ve öğrenciden oluşan topluluk, Yörük kültürüne ait ezgileri Batı müziği enstrümanlarıyla buluşturarak kültürleri kaynaştırdı. İlçenin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde öğretmenler ve öğrenciler, yıl boyunca aldıkları eğitimi sergileyerek unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konserde, piyanodan çıkan nağmelerle başlayan performans; keman, yan flüt, gitar, elektro gitar, davul ve bateri eşliğinde koro ve solo şarkılarla devam etti. 8 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerden oluşan grup, eğitim yılının sonunda gerçekleştirdikleri konserle izleyenlerden tam not aldı.

Etkinliğe aileler ve çok sayıda müziksever yoğun ilgi gösterdi. Gölhisar halkının beğeniyle izlediği konser, genç yeteneklerin performanslarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

"Bir şehir konserinin aratmadı"

Konsere katılan velilerden Filiz Tanrıverdi, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bugün kızımı sahnede dinleme fırsatım oldu. Bu etkinliğe vesile olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Gölhisar’da böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Bir şehir konserini aratmadı. Bu yıl ikincisi yapıldı, inşallah geleneksel hale gelir" dedi.

Müzik öğretmenlerinden kültür vurgusu

Yan flüt, keman ve piyano eğitimi veren müzik öğretmeni Ela Kitiş, "Öğrencilerimizle disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Yetenekli çocuklarımız var, ailelerimizin desteğiyle daha güzel sonuçlar alıyoruz. Bu konserle sürecimizi taçlandırdık, bir sonrakinde daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Adıyamanlı olup uzun süredir Gölhisar’da yaşayan ve Çavdır ilçesinde görev yapan müzik öğretmeni Hakan Kaya ise, "Teke Yöresi ezgileri ile Batı müziğini birleştirerek çalışmalar yapıyoruz. Bu birliktelik güzel sonuçlar doğuruyor. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Gitar eğitmeni Osman Sezgin Kitiş de, "Gitar çalan çocuklarımız ve şan eğitimi alan öğrencilerimiz çok başarılı performanslar sergiledi. Kültür ve sanat, toplumları birleştiren en önemli unsurlar. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Müzik ziyafeti koro ile sona erdi

Gecenin sonunda sahne alan koro, seslendirdiği parçalarla dinleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Solo performansların ardından sahne alan tüm öğrenciler, geceyi alkışlarla noktaladı.