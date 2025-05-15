Vatandaşların konforlu ulaşım sağlaması amacıyla Gölcük Değirmendere’deki yaya üst geçitlerin bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki üst geçitlerin bakım ve onarımı gerçekleştiriyor. Ekipler, eskiyen yapıları modernize ederek, yayalar için güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda, Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi’ndeki yaya üst geçidinde başlatılan tadilat çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Trafik akışını ve yaya geçişlerini etkilemeden sürdürülen çalışmalar doğrultusunda üst geçitte merdiven basamaklarının ve korkulukların kaynak, zımpara, boya tadilatı işlemleri ve zemin kaplama çalışmaları devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst geçit, yayalara daha güvenli ve modern bir ulaşım imkanı sağlamış olacak.