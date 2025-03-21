Gölcük Belediyesi, geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yarın akşam Kervansaray’da çocukları bir kez daha eğlence ile buluşturacak.

Etkinlik, yarın akşam saat 20.30’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda Ramazan etkinliği düzenlenecek. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, illüzyon, jonklör gösterileri ve ikramların olacağı etkinlikte, çocuklar ve aileleri keyifli bir akşam geçirecek. Birbirinden renkli etkinliklerle Ramazan ayının geleneksel etkinlikleri eşliğinde Gölcüklü çocuklara faydalı bilgiler aşılanacak. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu kutsal ayın manevi atmosferini, geleneksel Ramazan ayı etkinliklerimiz ile taçlandırmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu güzel etkinliğimize bekliyoruz" dedi.