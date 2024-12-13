Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 6. Mavera Dergisi Sempozyumu düzenlendi.

Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde Kazıklı Kervansaray’da Mavera Dergisi Sempozyumu başladı. Sempozyum, 1987 yılında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Cahit Zarifoğlu ve arkadaşları "7 güzel Adam" hatırasına ithafen düzenlendi. Sempozyumun açılışına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Balcı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İSU İcra Kurulu Başkanı Yaşar Çakmak, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türk edebiyat dünyasına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Sezer, “Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı, Geçmiş Dönem Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü başta olmak üzere, sempozyumların yapılmasında büyük emeği olan ve kitaplarının editörlüğünü yapan Prof.Dr.Ali Kurt’a, sempozyum sergisini hazırlayan ve 1.Oturum Başkanlığını yapan Dr. Âlim Kahraman’a, 1.Oturuma katılan, Prof. Dr. Mehmet Narlı’ya, Prof. Dr. Şaban Sağlık’a, Prof. Dr. Beyhan Kanter’a ve sempozyuma bildiri sunan akademisyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Türk edebiyat tarihinin ele alındığı sempozyumlar serisinin devamı olan Mavera Dergisi Sempozyumu’nda Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü de konuşma yaptı.

Sempozyum hakkında bilgilendirmelerde bulunan sempozyumların düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Ali Kurt, “Mavera Dergisi’nin birinci neslinin son temsilcisi Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdağ’ın vefatı üzerine hem ona ithafen hem de diğer Maveracı’ları da anmak üzere. Mavera Dergisi sempozyumu düzenlemeye karar verdik. Bu derginin 96 ve 120. sayıları arasında editörlük yapan Alim Kahraman hocamızın koleksiyonundan bir sergi de yapmış olduk bu sergide Alim Kahraman hocamızın kendisine gönderilen mektuplardan birinci dönem şair ve yazarlarının imzalamış olduğu kitaplardan kendi elinde bulunan ilk dönem dergilerden elinde bulunan bütün koleksiyonunu bize açtı ve ilk defa sergide yapmış olduk. Mavera Dergisi Türkiye’nin günümüzün mahfil olması açısından, bir nesil yetiştirme, bir mektep olması açısından önemli günümüze yansıyan önemli etkisi olan dergilerden bir tanesi. Bununla ilgili Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 23 akademisyenin katılacağı bir sempozyum düzenlenecek. Farklı olan birinci neslin özellikle çocuklarının gözünden birinci neslin maveracıları diye bir oturum yapıyoruz orada Cahit Zarifoğlu’nun, Erdem Beyazıt’ın çocukları konuşacaklar. Dr. Hüseyin Yorulmaz bey bunun moderatörlüğünü yapacak. Zannedersem bu ilginçte olacak daha önce çocuklarının gözünden mavera çok konuşulamamıştı. Sonrasında bunlar hep kitap haline getirilince kalıcı bir eser haline gelecek. Bundan sonra Türk edebiyatında Mavera ile ilgili çalışma yapmak isteyen birisinin başucu kaynak kitabı olacağını düşünüyoruz. Bundan önceki tüm sempozyumların hepsini kitaplaştırdık. Dergi odaklı sempozyum, geleneksel hale getirilen sempozyum Türkiye’de çok yok. Bu anlamda ilkiz bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Gelecek yıl Nurettin Topçu’nun ölümünün 50. Yılı dolayısıyla Hareket Dergisi’ni odağa alan bir dergi sempozyum yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.