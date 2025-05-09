Gölcük Belediyesi, personelinin bilgi ve birikimini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimlere devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde personele yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. İki gün boyunca süren eğitimlerde personele; temel ilkyardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulma, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma gibi durumlarda ilk yardım ve hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında eğitim verildi.

İki gün süren eğitimler sonunda sınava giren personelden başarılı olanlara sertifika verilecek. Gölcük Belediyesi, personelin bilgi ve yetkinlik düzeyini artırmaya yönelik bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürülecek.