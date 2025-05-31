Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Caner İşözü idaresindeki 02 AFK 115 plakalı motosiklet, Çelik köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Caner İşözü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.