Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Eski mezarlık, yeni belediye mezarlığı ve Karapınar Mezarlığı’nda devam eden temizlik çalışmalarında yabani otlar temizleniyor, çevre düzenlemeleri yapılıyor ve ziyaret alanları yıkanarak hijyenik hale getiriyor. Bayram süresince artan ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmaların, bayram sabahına kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarımızda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bayram öncesinde ve bayram süresince tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.