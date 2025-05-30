Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programla kutlandı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve ilçe protokolünün katılımıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından tasarlanan ürünlerin sergilendiği sergiyi gezen Kaymakam Seyhan ve protokol kursiyerleri tebrik ederek emekleri için teşekkürlerini iletti.

El sanatları, dikiş-nakış, giyim teknolojileri, yağlı boya, ahşap yakma sanatı ve folklor gösterilerinin sergilendiği etkinlikte aynı zamanda eskrim ve muay thai alanlarında düzenlen spor müsabakaları yer aldı.

Programa Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, ilçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Murat Erdoğan, STK temsilcileri ve kursiyerler katıldı.